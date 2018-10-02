Саратовский педагог стал лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018»
Названы лауреаты Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018».
По итогам 1 тура конкурсных испытаний в число 15 лауреатов конкурса вошла преподавательница музыки средней школы поселка Ровное Марина Гончарова – победитель регионального конкурса «Учитель года».
Всего борьбу за звание «Учителя года России» ведут шесть мужчин и девять женщин. Они набрали максимальное количество баллов по итогам испытаний «Методический семинар» и «Урок», а также первого заочного тура.
Теперь лауреатам предстоит принять участие в конкурсных испытаниях второго очного тура «Учитель-мастер»: «Мастер-класс», «Классный час» и «Образовательный проект». По итогам второго очного тура 3 октября будет объявлена пятерка победителей, которые поборются за звание абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018». В Москве им предстоит пройти завершающее испытание третьего очного тура – «Разговор с министром». Торжественная церемония закрытия конкурса состоится в Государственном Кремлевском дворце.