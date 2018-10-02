В Радищевском музее открывается выставка произведений народного художника СССР Ильи Глазунова
Завтра в 17:00 в историческом корпусе Радищевского музея (Радищева, 39) откроется выставка произведений народного художника СССР Ильи Глазунова.
Более пятидесяти живописных и графических работ впервые с момента ухода из жизни мастера 9 июля 2017 года покинут стены Картинной галереи Ильи Глазунова в Москве для проведения его первой персональной выставки в Саратове.
В экспозиции будут представлены известные картины Ильи Глазунова разных лет, объединенные темой России. Зрители увидят эпические пейзажи, портреты, иллюстрации к произведениям русских писателей-классиков, - сообщает пресс-служба Радищевского музея.