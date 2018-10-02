Гандболисты "СГАУ-Саратов" обыграли челябинское "Динамо"

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Один из лидеров чемпионата, “СГАУ-Саратов”, принимал новичка суперлиги челябинское “Динамо”. “Уральцы” были полны решимости набрать первые очки в чемпионате, а набравшие неплохой ход “волжане” продолжить свою победную серию."Юрий Сергеев начал матч с традиционного сейва, отразив бросок Алексея Павельева. В следующей же атаке #13 Михаил Шарков открыл счёт в игре. Гости ответили голом Артёма Соловьёва. До середины тайма “жёлто-зелёные” не смогли сделать комфортного отрыва, а даже наоборот, “динамовцы” вели с разницей в два мяча (5:7; 7:9). Однако чувствовался запас прочности у наших ребят и что они действуют не на 100% своих возможностей. Тренерский штаб саратовцев во главе с Александром Михайловичем Алексеевым сделал ряд замен и последняя десятиминутка тайма прошла с преимуществом “СГАУ-Саратов”. Сначала наша команда сравняла счёт в матче, а затем благодаря удачным действиям в защите и спасениям #16 Юрия Сергеева, забитым голам #30 Алексея Карибова, #5 Владислава Размаева, #8 Евгения Прокопьева, #2 Сергея Болотина, #7 Яна Ковалёва, #9 Артёма Пономарёва, ударно провела концовку тайма и с комфортным преимуществом ушла на перерыв. Итог первой половины встречи 17:13 в пользу “СГАУ-Саратов”.Во втором тайме “аграрии” полностью контролировали ход встречи, в которой преимущество нашей команды доходило до десяти мячей. Это позволило тренерскому штабу “жёлто-зелёных” без особых потерь в счёте тасовать состав и дать возможность проявить себя некоторым резервистам. Итог встречи уверенная победа “СГАУ-Саратов” 34:27.После сегодняшней победы "аграрии" набрали восемь очков и делят 1-3 строчки в турнирной таблице чемпионата с "Университетом Лесгафта-Невой" и московским "Спартаком".Следующий свой матч гандболисты “СГАУ-Саратов” проведут против “Пермских медведей” 7 октября в 13-00. Место проведения матчей неизменно – ФОК “Юбилейный”, - сообщила пресс-служба саратовского клуба.