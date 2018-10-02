Главный приз «Саратовских страданий»-2018 получил фильм «Белая мама»

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Перед началом торжественной церемонии зрители почтили минутой молчания память Олега Павловича Табакова, который многие годы был президентом телекинофестиваля. Директор фестиваля Татьяна Зорина рассказала, что на удивление тех, кто впервые сталкивался с названием фестиваля, Олег Павлович отвечал: страдания это страсти. «Страсти это жажда, с которой мы открываемся миру. Надеюсь, и в дальнейшем мы с вами будем смотреть лушее кино в мире», - приветствовала зал Татьяна Викторовна.После приветственных слов было вручено несколько специальных призов. Для этого на сцену вышел почти полный состав жюри фильмов-конкурсантов, объдиненных в конкурсный блок «Наша кинофабрика». Приз Нижневолжской студии кинохроники получил фильм «О чем грустит наш дом» Минихан Гайнетдинов. Также была отмечена саратовская программа «Время от времени» (режиссер Марина Селиванова), которая ярким киноязыком рассказывает о важных исторических событиях. Еще одним специальным призом отмечена ученица седьмого класса Восточно-европейского лицея Мария Коровина. Ее фильм о саратовском трамвае «Трамвай в лето» получился искренним. Жюри отметило, насколько в пользу картины сыграл незамутненный взгляд автора. Вместе со спецпризом авторы фильма «Бездомный пес» услышали пожелание председателя жюри «Нашей кинофабрики» Таисии Никитиной транслировать эту ленту на ГТРК как можно чаще, чтобы все больше и больше людей открывали сердца братьям нашим меньшим.Приз программы «Саратов - открытый город» – у фильма «Анатомия чуда».У программы «Мосты в Россию» свой победитель. За фильм «Белая стрела» победа присуждена режиссеру Джиму Крофту (Германия).Лучшим документальным кино по версии зрителей стал фильм «Добро пожаловать в Содом».Приз за первый уверенный шаг в профессию и в рамках основного конкурса получила лента «Метеоры». «Я очень болела за это кино, - поделилась своими впечатлениями член жюри основного конкурса, известный театральный критик Ольга Харитонова. – Авторам удалось подать социальную тему при помощи образных приемов.Много добрых слов было сказано в адрес операторского цеха, благодаря которому фильм рождается второй раз. Приз имени Владислава Микоши «За лучшую операторскую работу» присужден оператору фильма «Следующий хранитель» Аруну Баттарай.Саратовская мэрия по традиции тоже вручила свой приз. Адамович подчеркнула: «Очень символично, что фильм о нелюбви получит приз под названием «Из Саратова с любовью». Речь шла о кинленте «Семейная жизнь». Для получения награды, настоящей саратовской гармоники, на сцену вышла режиссер Розе Ханне Зигль (Германия). Она была взволнована и поблагодарила за свою победу жюри фестиваля, а также своих маму и сестру.Призом губернатора Саратовской области «Саратовская гармония» отмечен фильм Дениса Клебеева «Король Лир».Режиссеры Зося Родкевич и Евгения Останина разделили Гран-при фестиваля. Их фильм «Белая мама» о мудрой матери шести темнокожих детей никого не оставил равнодушным.Приветствуя собравшихся, министр культуры Татьяна Гаранина подчеркнула, что необходимо думать об увеличении площадок для просмотра фильмов,участвующих в конкурсной программе. Также Татьяна Анатольевна отметила, что 15-ые «Саратовские страдания» удались, и выразила пожелание, чтобы 16-ые были не менее интересными и насыщенными.Завершился фестиваль музыкально-литературной композицией «Как это делалось в Одессе». История об одесских евреях довоенной поры, поставленная по мотивам «Одесских рассказов» Исаака Бабеля, в исполнении актеров Евгения Цыганова, Дмитрия Высоцкого, Дины Бердниковой и Михаила Химакова прозвучала эмоционального приглушенно, что кажется нехарактерным и непривычным для подачи колоритных бабелевских образов. Исполнители и одновременно авторы спектакля сделали ставку на другое. Атмосферу всего действия, смену настроений героев, передают музыкальный ряд и игра светотеней, ложащихся в память незабываемыми разноцветными плитами. Изящные диалоги обитателей воровского мира дополняются виртуозной игрой артистов на музыкальных инструментах. Контрабас и вовсе превращается на наших глазах вначале в тело убитого человека, позднее в сгораемую желанием сестру Бени Крика. Саратовцам показали историю жизни яркой человеческой общности, где люди даже «по понятиям» разговаривают напевно.Очередной Международный телекинофестиваль «Саратовские страдания» завершен. Зрители с нетерпением ждут следующего года, чтобы вновь увидеть кино, от которого мир становится добрее.Автор Елена Маркелова