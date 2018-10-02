История о взрослом Чебурашке, или «Если ты долго смотришь в борщ, то борщ тоже смотрит в тебя»

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Помню, в детстве, когда еще толком не умела говорить, тетя вручила мне мягкую игрушку. Разделяя радость племянницы, она взяла свой плюшевый подарок и «бумс» легонько по детскому лбу. Непонятное ощущение, будто ты задыхаешься то ли от неожиданности, то ли от от новых эмоций, я вспомнила вчера во время, а в большей степени после просмотра спектакля «Где ты был так долго, чувак?» режиссера Антона Федорова. Вместе с драматургом Алексеем Френкелем, художником-постановщиком Юрием Наместниковым, актерами Московского театра Олега Табакова Розой Хайруллиной, Дмитрием Куличковым, актерами труппы Старого ТЮЗа Дарьей Сосновской и Александром Андрюшенко он создал мощно звучащую, абсурдную, но кристально ясную и с удовольствием считываемую историю о том, как легко и незаметно человек теряет и какими сложными, просто непроходимыми путями ищет себя, свое место под солнцем.Постановка в общем-то бессюжетна. Рядом с вами наверняка живет Зина, женщина неопределяемого возраста и с хронически усталым взглядом. Сталкиваетесь с алкашом Петей, почти бессознательно выкрикивающим белогорячечные реплики. С франтом Мулей, кричащую пустоту которого подчеркивают алые носки и очки. Персонажи проговаривают фразы-штампы на разные голоса, разными интонациями. Перебивают друг друга, подхватывая реплику предыдущего. Озвученная мысль часто прерывается на середине. Но зрителю важен не сам диалог, а предмет разговора: «то место», которое ищет троица. Она и вызывает сострадание тем, что ощущает под ногами «дно».И здесь хочется воскликнуть: браво, Юрий Михайлович! Мир, в который поселил героев спектакля удивительно тонкий художник Юрий Наместников, предметно почти не наполнен. Перевернутый на бок холодильник в центре, жестяной лист с грудой щебенки поодаль да бутылочные ящики из витых алюминиевых прутьев. Этот темный, тесный склад переполнен другим: назойливыми фразами, разножанровыми музыкальными темами, цитатами из мировой классической литературы. «Камчатку» Виктора Цоя сменяет блатной шлягер, песню «Опустела без тебя земля» - шаманский танец под мелодию из индийской мелодрамы «Танцор диско».В программке к спектаклю значится: автор слов — Алексей Френкель. Ох, как поработал автор со словами, какой пронзительной интонацией «оснастил» их режиссер Федоров. От монолога Пети «Милый борщ» мурашки бегут по коже. Наш земляк, «галковец» Дмитрий Куличков достиг предельной степени профессиональной кондиции, замешанной на серьезном природном даровании. Его Петя — пугающее воплощение вселенской тоски. Ходячим оксюмороном предстает перед нами Муля. В палитре актерского таланта Александра Андрюшенко большое количество красок, которыми он рисует образ своего героя-чудака. Он корчится в безнадежности словно в вакууме. Монолог «Быть или не быть», голосово и интонационно исполненный в духе героя Джимма Керри из фильма «Маска», производит очень сильное впечатление.Мужскому дуэту не уступает в мастерстве и женский состав постановки. Зина в исполнении Дарьи Сергеевны Сосновской — собирательный образ женщины, раздавленной бытом, переживаниями, безденежьем. Совсем неслучайно выбрано имя для героини. Помните у Владимира Высоцкого: «Ты, Зин, на грубость нарываешься»? Она «нарывается», выписывая круги вокруг мужа, бормочущего в пьяном угаре мировоззренческий бред. Зина читает длинный магазинный чек, и голос звучит пулеметной очередью.Как много в спектакле сумасшедше изобретательных метафор! И главная – человек-метафора. Космическое явление, актриса знаменитой Табакерки Роза Хайруллина, задавая постановке психологически пронзительную, оглушающую тональность, умело группирует вокруг себя талантливые «спутники». Ее отсидевший в тюрьме Чебурашка, повзрослевший, но не состарившийся душой, мудрый, с голосом-ветерком, выводит заждавшуюся его троицу из «душевного запоя». «В тюрьме хорошо. Все вовремя. Вовремя кормят. Вовремя бьют. Вовремя». И задаешь себе вопрос: «Может быть, оберегом для человека и служит осознание того, что в нашей жизни все «вовремя». И испытания, и радости. Иначе — душевная слепота и обреченная Петина догадка: «Если ты долго смотришь в борщ, то борщ тоже смотрит в тебя». И плохо, если рядом не окажется Чебурашки. Который уберет на складе разбросанную тобой неподъемную щебенку; неумело трогая гитарные струны, скажет нужные слова. А когда ты приоткроешь занавес, за которым ослепительным светом ударит в глаза «то место», он устало закурит. Ведь дарить свет, знаете ли, большой труд. Великий.Автор Елена Маркелова