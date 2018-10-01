В Саратове пройдет танцевальный фестиваль-конкурс «Первый»
Конкурсные мероприятия в его рамках пройдут10 и 11 ноября.
По информации фестивального центра «Bonny Art», данный проект является уникальной площадкой для повышения уровня исполнительского мастерства танцоров Саратовской области и других регионов России, сохранения и развития национальных танцевальныйх традиций, популяризации хореографического искусства и здорового образа жизни среди детей и молодежи.
Конкурсные номера будут представлены в различных номинациях: современный танец (джаз, модерн, contemporary), эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, детский танец, народный танец, народно-стилизованный танец, классический танец, деми-классика, уличный танец и танцевальное шоу.
В жюри приглашены хореограф Санкт-Петербургского театра пластики рук «Hand made», художественный руководитель компании «Театр Дяди Коли» Светлана Вакуленко, выпускница Королевской академии Лондона, многократный обладатель Гран-при Анна Фоминых, педагог-репетитор Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н.С.Надеждиной Татьяна Евсюкова.
Фото http://sochi-news.net