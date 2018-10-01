Саратовец Иван Теплов завоевал титул "Мистер студенчество России 2018"
В Севастополе завершился финал XII Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта "Мисс и Мистер Студенчество России".
По информации пресс-службы Поволжского института управления РАНХиГС, студент данного вуза завоевал главный титул среди парней. Анна Фомица из Саратовской юридической академии стала первой вице-мисс. Звания Мисс Студенчество удостоилась Полина Яковлева из Чувашии.
Конкурсанты приняли участие в дефиле в национальных костюмах, студенческом стиле и вечерних нарядах, а также рассказали о своей будущей профессии.
В вузе также напомнили, что студенты ПИУ РАНХиГС неоднократно становились победителями конкурса. Так, Дмитрий Прядун завоевал титул "Мистер студенчество России" в 2015 году, Илья Парамонов - в 2016.