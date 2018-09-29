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Расширение бизнеса вызвало необходимость ребрендинга ПАО «Метафракс»

Новости
Расширение бизнеса вызвало необходимость ребрендинга ПАО «Метафракс»

Выстроить единую визуально-смысловую коммуникацию компаний группы понадобилось ПАО «Метафракс».

Как пояснил Сейфеддин Рустамов, бенефициарный владелец ПАО «Метафракс» (www.metafrax.ru) , переосмысления бренда группы потребовали расширение бизнеса и его экспансия на международные рынки. Сегодня 15 трейдинговых компаний «Метафракс» действуют не только в России, но и в Европе и Восточной Азии.

Решение о начале ребрендинга принято в апреле 2018 года, а сегодня процедура уже запущена – ею занимается агентство Electric Creative. Первый этап ребрендинга предусматривает исследование отраслевых тенденций и конкурентной среды. К концу текущего года будет сформировано имя бренда и архитектура семьи бренда в целом.

Следом за проведенным анализом ситуации на зарубежном и российском рынках настанет черед этапа создания стратегии позиционирования и платформы бренда, рассказал Бесо Туразашвили, гендиректор агентства Electric Creative. Завершающий этап запланирован на июль 2019 года – специалисты займутся визуализацией бренда – проработкой его дизайна, созданием брендбука, коммуникационной концепции и веб-сайта бренда. Полноценный запуск обновленного бренда предполагается реализовать осенью 2019 года.