1 октября начинает работу фестиваль "Киновертикаль"
Он станет центральным событием проекта «Малое кино – большое будущее».
Основной площадкой мероприятий V открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино станет Детское театрально-концертное учреждение (ул. Вольская, 83).
По информации организаторов, участников ждут творческие встречи со специальными гостями фестиваля – российскими актерами Максимом Матвеевым, Еленой Кореневой и Андреем Ташковым, молодыми кинорежиссерами Иваном Шахназаровым и Иваном И. Твердовским, художником-мультипликатором Варварой Яковлевой и президентом «Киновертикали» Гарри Бардиным.
Организаторы предусмотрели для участников фестиваля также насыщенную экскурсионную программу по Саратову. Участники фестиваля смогут не только поближе познакомиться с городом, но и побывать в тех местах, которые непосредственно связаны с кинематографом.
Фото http://www.sarkvc.ru