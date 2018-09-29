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1 октября начинает работу фестиваль "Киновертикаль"

Новости / Культура
1 октября начинает работу фестиваль "Киновертикаль"


Он станет центральным событием проекта «Малое кино – большое будущее».

Основной площадкой мероприятий V открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино станет Детское театрально-концертное учреждение (ул. Вольская, 83).

По информации организаторов, участников ждут творческие встречи со специальными гостями фестиваля – российскими актерами Максимом Матвеевым, Еленой Кореневой и Андреем Ташковым, молодыми кинорежиссерами Иваном Шахназаровым и Иваном И. Твердовским, художником-мультипликатором Варварой Яковлевой и президентом «Киновертикали» Гарри Бардиным.

Организаторы предусмотрели для участников фестиваля также насыщенную экскурсионную программу по Саратову. Участники фестиваля смогут не только поближе познакомиться с городом, но и побывать в тех местах, которые непосредственно связаны с кинематографом.

Фото http://www.sarkvc.ru