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В области проводятся пробные топки

Новости / Новости ЖКХ
В области проводятся пробные топки

Готовность объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период составляет 98,7%.

О подготовке к отопительному зесозу сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Павел Мигачев в ходе заседания регионального правительства. По его словам, в 2018 году переложено 73 км ветхих водопроводных сетей, проведен капитальный ремонт 54 км водопроводных сетей, выполнены теплоизоляционные работы на 157 км теплотрасс. Для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей для работы котельных сформированы в полном объеме запасы основного и резервного топлива. Создан аварийный запас материально-технических ресурсов на сумму 20 млн руб.

По словам замминистра, в 2018 году модернизировано 30 учреждений социальной сферы, построено или реконструировано 43 теплоисточника, в том числе 6 новых блочно-модульных котельных, переведено на индивидуальное поквартирное отопление 813 квартир в жилых домах с низкоэффективным централизованным отоплением.

Сейчас в муниципалитетах проводятся пробные топки. Павел Мигачев заверил, что подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы будет завершена в намеченный срок.

Фото http://novosti-murmanskoy-oblasti.ru