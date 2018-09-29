Четверо саратовцев пытались взорвать партнера по бизнесу
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, а также незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения взрывчатых веществ или взрывных устройств.
По информации СУ СКР по Саратовской области, злоумышленники решили убить 41-летнего предпринимателя из-за конфликта в сфере бизнеса. Они смонтировали самодельное устройство, которое в ночь с 20 на 21 сентября установили под кузовом автомобиля потерпевшего, припаркованного около подъезда его дома на улице Чернышевского. Утром 21 сентября они привели самодельное устройство в действие, вследствие чего произошло возгорание автомобиля. В результате произошедшего никто не пострадал.
Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям установлено, что к совершению данных противоправных деяний причастны четверо местных жителей 1969, 1974, 1975 и 1977 годов рождения.
В настоящее время все подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.
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