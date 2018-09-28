15-ые «Саратовские страдания»: киноразмышления о живых и мертвых

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Уже в первые два дня зрители оценили насыщенность программы престижного саратовского кинофорума, о которой ранее заявляли организаторы.Напомним, что этом году для участия в четырех конкурсных программах «Страданий» было предварительно отобрано шестьдесят с лишним фильмов.На вечере-открытии директор фестиваля «Саратовские страдания», главный редактор Нижне-Волжской студии кинохроники Татьяна Зорина отметила: «У нашего земляка Константина Симонова есть роман «Живые и мертвые». Роман о войне. Когда мы его читали в свое время, то совершенно естественным было деление на живых и мертвых. Живые — те, кто остались. Мертвые — те, кого больше нет. Пришло время, когда определение «живые» и мертвые» может относиться к фактически живым людям. Люди, которые живут, чувствуют, понимают, реагируют на других людей. И люди, которые живут, но... не чувствуют, не понимают, не реагируют на других людей. Мне кажется, что в этом году в проекте «Саратов – открытый город» и его логическом продолжении, телекинофестивале «Саратовские страдания» – мы увидели огромное количество живых людей. Героев, которые снялись в этом кино, режиссеров, которые делали это кино. Это чувство, что живых людей становится больше, для меня было очень сильным. И мне кажется, что сегодня в зале собрались люди, которых мы наживаем живыми, в которых мы верим, вместе с вами умеем чувствовать, по-настоящему любить, понимать друг друга, перестраивать нашу жизнь так, чтобы она была для нас, ради нас, ради тех, кто был и кто будет».Своеобразным эпиграфом в большую программу стали работы «Нашей кинофабрики». Стартовала программа пронзительной работой Александра Фокеева «Бездомный пес». Кино посвящено мужеству волонтеров. Материал подан глазами собаки и человека. Трогательный, даже утрированно наивно звучащий внутренний монолог ослабленного травмой и голодом пса сменялся торжественно-пафосным голосом, оглашающим печальную статистику кровожадной борьбы «двуногих» ликвидаторов-невидимок с беззащитными животными. На контраст в фильме работают и музыкальные темы. Композиция «Аквариума» «Город золотой» звучит абсолютно не в пользу нравственности современного общества. Абсолютным синонимом спящей человеческой совести и равнодушия звучит, напротив, звучит, казалось бы незатейливая песенка группы «Ласковый май» – «Бездомный пес». Звучащая после беспощадных кадров расправы над бездомными собаками, она производит эффект контрастного душа. Побуждает к действию. Работе над собой.Фильмы, представленные в этот день в Малом зале Дома кино, были очень разные: по хронометражу, жанру, настроению. Перед зрителями предстала целя галерея образов. Мама парня, осужденного в сущности за то, что говорил правду. Темпераментная учительница, превращающая физику в увлекательное занятие. Ученики, создавшие киноиллюстрацию стихотворения Агнии Барто. Пчеловоды, живущие одним созидательным миром с насекомыми-трудягами. Все эти люди объединены бесконечным жизнелюбием, интересом к происходящему, желанием преобразить мир вокруг себя.О живых людях, сильных личностях, с их убеждениями, увлечениями практически все фильмы «Саратовских страданиях». Сильное впечатление оставляет герой фильма Дениса Клеблеева «Король Лир». Пожилой человек. Актер. 82-летний седовласый старец словно сошел со страниц пьесы Шекспира. Он и одержим идеей сыграть Лира. Им овладевает целая гамма противоречивых чувств, и в зрителе он вызывает самые разные эмоции: сострадание, некоторое отторжение, уважение.Абсолютно разные люди – три массажиста, герои фильма «Я — Геркулес» (режиссер Мариус Якоб, Германия). Релу, Митика, Джелу работают на Бэиле-Еркулане, одном из старейших европейских курортов, месте, в котором по легенде в древности отдыхал Геркулес. Создавая собирательный образ современного Геракла, яркая троица словно передает современникам силу древних, эстафету мудрости и здоровья.Бесконечно обаятелен профессор Дионис из киноленты «С любовью» (режиссер Илия Цветковски, Македония). Одержимый созданием музея раритетных авто, которых у него более сотни, он через экран транслирует нам такую радость бытия, что проникаешься к чудаку-биологу симпатией и юлагодарностью за его мастер-класс по «искусству жить».На торжественной церемонии открытия фестиваля, 27 сентября в 19:00, в Большом зале Дома кино был аншлаг. В ее рамках состоялась творческая встреча с режиссёром, сценаристом, номинантом премии «Оскар», лауреатом Каннского, Венецианского фестивалей, премий Золотой глобус, Сезар, Европейской киноакадемии, «Ника», «Золотой орёл» Андреем Звягинцевым (Москва). Зрители задали Андрею Петровичу много вопросов. О его взаимоотношениях с героями собственных фильмов и актерами, их исполняющими. О цензуре, пути в режиссуру. Это был вечер важных слов и размышлений. Подробнее о встрече с Андреем Звягинцевым мы расскажем в следующем материале.Впереди еще три фестивальных дня. Помимо фильмов конкурсной программы саратовцам и гостям города предоставляется возможность посетить мастер-классы и специальные показы. Сегодня в 18:00 будет продемонстрирован фильм «Похвала ничему». Его представит режиссёр, сценарист, продюсер, лауреат фестиваля GoEast, участник фестивалей в Локарно, Йиглаве, Сараево Борис Митич (Сербия) в диалоге с писателем, драматургом, сценаристом, финалистом премий «Большая книга», «Букер» Алексеем Слаповским(Москва). В девять вечера пройдёт ностальгический сейшн «После лета» режиссера Кирилла Серебренникова и «Кто я тебе?» Марины Селивановой.Кроме того, зрители увидят «Семейную трилогию», которую представляет филолог, культуролог, кинокритик, сценарист, вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Андрей Шемякин.Завтра в семь вечера в Доме кино будет показан фильм памяти Киры Муратовой «Кира».В заключительный день фестиваля состоится специальный показ фильма «Ульянов про Ульянова». Картину представляет режиссёр, сценарист, продюсер, лауреат международных и российских фестивалей Иван Твердовский.Вечером 30 сентября в рамках закрытия XV Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» в Театре оперы и балета пройдёт спектакль по мотивам книги «Одесские рассказы» Исаака Бабеля «Как это делалось в Одессе?». Главную роль в постановке исполняет актер Мастерской Петра Фоменко Евгений Цыганов.