До 1 октября в Саратовской области действует особый противопожарный режим

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Напоминаем, что на период действия особого противопожарного режима запрещается:– проезд транспортных средств в лесные массивы, расположенные на землях лесного фонда, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;– разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;– проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигания твердых бытовых отходов, мусора, сжигание травы, в том числе и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным озеленительным лесным насаждениям, проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения.В период пожароопасного сезона законодательством РФ предусмотрено обязательное исполнение требований Правил пожарной безопасности в лесах и Противопожарного режима вблизи границ лесного фонда как для физических, так и юридических лиц, нарушение которых влечет административную и даже уголовную ответственность.В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00», или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «574-500».