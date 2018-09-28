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Победителей премии им. В.А.Ревунова наградили КРЭТ и Союз машиностроителей РФ

Новости
Победителей премии им. В.А.Ревунова наградили КРЭТ и Союз машиностроителей РФ

В МГТУ им. Н.Э.Баумана открылась конференция «Будущее машиностроения России».

В рамках мероприятия представители концерна Радиоэлектронные Технологии (АО КРЭТ в составе Госкорпорации Ростех) и Союза машиностроителей РФ назвали имена победителей Третьей ежегодной премии имени В.А. Ревунова.

Уже третий год подряд престижная награда молодым ученым, инженерам, конструкторам и другим специалистам вручается в двух номинациях по шести специализациям. Гиви Джанджгава, заместитель гендиректора КРЭТ, отметил, что в 2018 году призовой фонд премии был увеличен в два раза до 10 млн рублей. По его словам, конкурс молодых специалистов в сфере машиностроения стал уже общенациональным, рост авторитета премии увеличивается, как и количество участников.

Первый вице-президент Союза машиностроителей, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев подчеркнул, что одна из основных задач премии – мотивировать молодых специалистов на занятия наукой, стимулировать развитие интеллектуального и научного потенциалов молодежи.