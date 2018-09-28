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В Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Караванный путь марийцев: от Волги до Урала»

Новости
В Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Караванный путь марийцев: от Волги до Урала»

3 октября 2018 года в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Караванный путь марийцев: от Волги до Урала» из Национального музея Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева.

Название выставки символично: различные субэтнические группы марийского народа действительно расселены на огромной территории от Волги до Урала, при этом они сохранили уникальную культуру и собственное традиционное мировоззрение. Выставка рассказывает об уникальности современной традиционной культуры марийского народа – единственного в европейской части сохранившего свои дохристианские представления.

Смысловой центр выставки составляет «Священное дерево» («она пу» - главное дерево или дерево-хан) – своеобразная ось мира, соединяющая три основных пространства: крона олицетворяет небо (верхний мир), ствол – мир людей (средний мир) и корни – земля или мир предков (нижний мир). По сторонам священного дерева располагаются «женское» и «мужское» пространства, где представлены предметы, характеризующие их основные занятия.

Особый интерес представляют женские костюмы всех субэтнических групп мари: луговых, горных и восточных. Большое внимание на выставке уделено женским головным уборам: «шимакш», «сорока», «шарпан с нашмаком», платки. Посетители увидят украшения, национальные музыкальные инструменты, среди которых девичья труба «удыр пуч», волынка «шувыр», свирель «шиялтыш». Представлены предметы быта: плетеные сундуки и чемоданы, форма для хлеба, изготовленный в 1901 году маточник для отсадки пчелиных маток и многое другое. Археологические артефакты из фондов музея отражают древнюю мифологию, рассказывают о своеобразии картины мира марийского народа. Выставка дополнена фотоматериалами, полученными в ходе полевых этнографических экспедиций Национального музея им. Т.Е. Евсеева по территории Республики Марий Эл и за ее пределами.

Уникальная и многоплановая выставка дает представление о ключевых сторонах своеобразной марийской культуры. Она уже экспонировалась в Ижевске, Саранске, Сыктывкаре, Петрозаводске.

Представлять выставку будут специально приехавшие в Саратов научные сотрудники Национального музея Республики Марий Эл, в том числе заместитель директора Л.Н. Смирнова.