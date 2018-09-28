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В Саратове пройдет Первый всероссийский молодежный конкурс органистов

Новости / Культура
В Саратове пройдет Первый всероссийский молодежный конкурс органистов


К участию в нем приглашаются учащиеся музыкальных школ, студенты средних специальных и высших образовательных учреждений.

По информации организаторов, конкурс пройдет с 6 по 10 февраля в Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова. Победителей будут определять в четырех номинациях: "Орган соло. Учащиеся ДШИ, ДМШ, ССМШ", "Орган соло. Студенты СПО сферы культуры и искусства", "Орган соло. Студенты ВО сферы культуры и искусства, изучающие орган как дополнительный инструмент", "Орган соло. Студенты ВО специальности орган". Все участники исполнят программу на органе Sauer Большого зала консерватории.

Победителям в каждой номинации будут присвоены звания лауреатов и дипломантов.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 15 декабря. Заявка и все необходимые документы принимаются по адресу электронной почты tasha_gold@list.ru с пометкой Первый всероссийский молодежный конкурс органистов.

Фото http://olesyakravchenko.com