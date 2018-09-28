Агрокомплекс Юрия Лужкова в Калининграде оценили делегаты III Культурно-делового форума
Предприниматели и специалисты в области российско-германских бизнес-проектов, делегаты III Культурно-делового форума «Сделано немцами в России. Информация. Интеграция. Результат», открывшегося в Калининграде, стали гостями агрокомплекса Юрия Лужкова. Поездка на предприятие, расположенного на территории бывшего конезавода «Веедерн», была организована в рамках культурно-деловой программы.
Посетителям показали старинный дом владельцев конезавода, где еще ведутся реставрационные работы, провели экскурсию по зернохранилищу и зерносушильному комплексу, в котором сейчас перерабатывают гречиху, показали цех по выращиванию вешенок. С особым вниманием делегаты форума осмотрели конюшню и овчарню – работники здесь ведут племенную работу по разведению лошадей тракененской и ганноверской пород и овец романовской породы. Знакомство с агрокомплексом завершилось угощением гостей собственной продукцией фермерского хозяйства.
Предприятие Юрия Лужкова введет работу сразу по нескольким направлениям: животноводству, растениеводству, пчеловодству, производству зерновых и мясомолочной продукции, луговодству, разведению перепелов, выращиванию грибов, изготовлению пелллетов. Как отметил директор агрокомплекса, подобная многопрофильность небольшого хозяйства – редкость как для России, так и для других стран мира.