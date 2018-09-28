28 сентября 2018 17:23 ПЯТНИЦА
Новости
15:38 | 28 сентября
Четверо саратовцев пытались взорвать партнера по бизнесу
14:45 | 28 сентября
До 1 октября в Саратовской области действует особый противопожарный режим
13:38 | 28 сентября
15-ые «Саратовские страдания»: киноразмышления о живых и мертвых
12:54 | 28 сентября
Победителей премии им. В.А.Ревунова наградили КРЭТ и Союз машиностроителей РФ
12:00 | 28 сентября
В Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Караванный путь марийцев: от Волги до Урала»
10:54 | 28 сентября
В Саратове пройдет Первый всероссийский молодежный конкурс органистов
10:03 | 28 сентября
Агрокомплекс Юрия Лужкова в Калининграде оценили делегаты III Культурно-делового форума
09:10 | 28 сентября
Всемирный день туризма стал интересным событием на новосибирской «Балтике»
18:00 | 27 сентября
Саратовцам расскажут, «Что такое комсомол?»
17:07 | 27 сентября
К столетию ТЮЗа зрителям будет представлена премьера документального спектакля "Переход"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Агрокомплекс Юрия Лужкова в Калининграде оценили делегаты III Культурно-делового форума

Новости


Предприниматели и специалисты в области российско-германских бизнес-проектов, делегаты III Культурно-делового форума «Сделано немцами в России. Информация. Интеграция. Результат», открывшегося в Калининграде, стали гостями агрокомплекса Юрия Лужкова. Поездка на предприятие, расположенного на территории бывшего конезавода «Веедерн», была организована в рамках культурно-деловой программы.

Посетителям показали старинный дом владельцев конезавода, где еще ведутся реставрационные работы, провели экскурсию по зернохранилищу и зерносушильному комплексу, в котором сейчас перерабатывают гречиху, показали цех по выращиванию вешенок. С особым вниманием делегаты форума осмотрели конюшню и овчарню – работники здесь ведут племенную работу по разведению лошадей тракененской и ганноверской пород и овец романовской породы. Знакомство с агрокомплексом завершилось угощением гостей собственной продукцией фермерского хозяйства.

Предприятие Юрия Лужкова введет работу сразу по нескольким направлениям: животноводству, растениеводству, пчеловодству, производству зерновых и мясомолочной продукции, луговодству, разведению перепелов, выращиванию грибов, изготовлению пелллетов. Как отметил директор агрокомплекса, подобная многопрофильность небольшого хозяйства – редкость как для России, так и для других стран мира.