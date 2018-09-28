Всемирный день туризма стал интересным событием на новосибирской «Балтике»
Всемирный день туризма на заводе «Балтика-Новосибирск» отметили традиционной экскурсией для гостей. В этот раз посетителями стали студенты новосибирских вузов, которые с удовольствием побывали на производственных площадках предприятия, узнали много интересного о пенном напитке, познакомились со всеми этапами изготовления пива.
Людмила Кузнецова, специалист по корпоративным коммуникациям завода «Балтика-Новосибирск», рассказала, что компания «Балтика» – один из пионеров в сфере промышленного туризма и организации экскурсий на предприятия. Для посетителей завода в Новосибирске экскурсия становится увлекательным, безопасным и познавательным событием. Эксперты «Балтики-Новосибирск» предлагают не просто организованные экскурсии по заводу, а тематические экскурсионные программы с возможностью научиться дегустации популярного напитка. В современном мире, насыщенном информацией, подобные мероприятия помогают гостям пивоварни стать ближе к искусству пивоварения.