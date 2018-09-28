28 сентября 2018 17:23 ПЯТНИЦА
Новости
15:38 | 28 сентября
Четверо саратовцев пытались взорвать партнера по бизнесу
14:45 | 28 сентября
До 1 октября в Саратовской области действует особый противопожарный режим
13:38 | 28 сентября
15-ые «Саратовские страдания»: киноразмышления о живых и мертвых
12:54 | 28 сентября
Победителей премии им. В.А.Ревунова наградили КРЭТ и Союз машиностроителей РФ
12:00 | 28 сентября
В Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Караванный путь марийцев: от Волги до Урала»
10:54 | 28 сентября
В Саратове пройдет Первый всероссийский молодежный конкурс органистов
10:03 | 28 сентября
Агрокомплекс Юрия Лужкова в Калининграде оценили делегаты III Культурно-делового форума
09:10 | 28 сентября
Всемирный день туризма стал интересным событием на новосибирской «Балтике»
18:00 | 27 сентября
Саратовцам расскажут, «Что такое комсомол?»
17:07 | 27 сентября
К столетию ТЮЗа зрителям будет представлена премьера документального спектакля "Переход"
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Всемирный день туризма стал интересным событием на новосибирской «Балтике»

Новости
Всемирный день туризма стал интересным событием на новосибирской «Балтике»


Всемирный день туризма на заводе «Балтика-Новосибирск» отметили традиционной экскурсией для гостей. В этот раз посетителями стали студенты новосибирских вузов, которые с удовольствием побывали на производственных площадках предприятия, узнали много интересного о пенном напитке, познакомились со всеми этапами изготовления пива.

Людмила Кузнецова, специалист по корпоративным коммуникациям завода «Балтика-Новосибирск», рассказала, что компания «Балтика» – один из пионеров в сфере промышленного туризма и организации экскурсий на предприятия. Для посетителей завода в Новосибирске экскурсия становится увлекательным, безопасным и познавательным событием. Эксперты «Балтики-Новосибирск» предлагают не просто организованные экскурсии по заводу, а тематические экскурсионные программы с возможностью научиться дегустации популярного напитка. В современном мире, насыщенном информацией, подобные мероприятия помогают гостям пивоварни стать ближе к искусству пивоварения.