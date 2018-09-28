Саратовцам расскажут, «Что такое комсомол?»

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29 октября наша страна будет отмечать 100-летие ВЛКСМ. По информации министерства молодежной политики и спорта области, в преддверие праздника на рабочей странице центра «Молодежь плюс» в сети интернет проводится акция «Что такое комсомол?», цель которой – познакомить подрастающее поколение с историей страны, рассказать, как жила молодежь в СССР.На сайте размещаются информационные материалы о создании Коммунистического союза молодежи, истории движения, комсомольских стройках, героических и трудовых подвигах молодежи того времени.- Для меня, рожденной в 21 веке, было интересно погрузиться в этот мир, в эту эпоху. Статья заставила меня задуматься, сравнить историю с настоящим временем, с реальностью, в которой мы живем, найти в Интернете ещё много интересных фактов, – отметила представитель Татищевского отделения Союза добровольцев России Ксения Егорова.