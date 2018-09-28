В Саратове пройдет футбольный турнир памяти Валерия Слепова
Соревнования памяти спортивного организатора и общественного деятеля, почетного гражданина Саратова состоятся 30 сентября на стадионе «Локомотив».
По информации министерства молодежной политики и спорта области, турнир пройдет среди юношей и девушек 2003-2004 года рождения. Планируется участие трех команд девушек из Новоузенского, Калининского районов и Саратова и трех команд юношей из Энгельсского, Балтайского районов и областного центра.
Торжественное открытие турнира пройдет в 11:00 с участием членов правительства области, родственников, друзей и коллег Валерия Геннадьевича Слепова.
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