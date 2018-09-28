К столетию ТЮЗа зрителям будет представлена премьера документального спектакля "Переход"

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"Вечером 4 октября гостей форума и поклонников театра приглашают на премьерный показ нового, уникального документального спектакля «Переход», над которым работает команда молодых авторов из Москвы. Драматург Марина Крапивина и режиссёр-постановщик – Талгат Баталов уже были участниками лаборатории в 2017 году, теперь к ним присоединились художник Наталья Чернова и видео художник Дмитрий Соболев. Спектакль будет составлен из событий в истории театра, воссозданных на основе интервью и архивных документов. Через свидетельства времени, воспоминания и отрывки знаковых текстов прошлого спектакль даёт возможность занятым в постановке молодым артистам театра, а вслед за ними зрителям почувствовать себя частью столетней истории, погрузиться в атмосферу, в которой рождался сначала первый в мире театр для детей, а затем и легендарный «киселёвский ТЮЗ». Режиссёр Талгат Баталов имеет большой опыт постановки документальных текстов, в том числе в соавторстве с Мариной Крапивиной они уже работали над спектаклем об истории Красноярского ТЮЗа и другими документальными проектами.На спектакль открыта продажа билетов в кассе ТЮЗа и онлайн на сайте театра, но количество их очень ограничено. Ведь на юбилей театра, благодаря поддержке Всероссийского фестиваля театров для детей и молодёжи «Колесо», организованного Кабинетом детских театров и театров кукол СТД РФ, ожидается большое количество гостей со всей России, в том числе представителей ТЮЗов из разных уголков страны", - сообщает пресс-служба театра Ю.П.Киселева.