Мировые бренды обсудили на форуме Effie Russia проекты в области социальной ответственности
Мировые тенденции диктуют свои правила: социальная ответственность становится фактором эффективности компании. Все чаще потребитель выбирает товар бренда, который заботится не только о собственной выгоде, но и об экологии, решении мировых социальных проблем. Об этом шла речь в рамках Effie Russia (российский офис главной в мире награды за эффективный маркетинг.
Площадка «Бренды со смыслом: кого выберет потребитель завтра?» собрала лидеров российских и международных брендов. Лучшие кейсы от компаний – мировых лидеров представили и обсудили в ходе форума. В частности, генеральный директор компании Ogilvy Russia Луис Франко рассказал о проекте команды Schweppes, посвященному проблеме сексуального харрасмента в ночных клубах Бразилии. Филипп Бодзента, директор по коммуникациям и связям с общественностью The Coca-Cola Company, представил несколько социальных проектов.
Самым впечатляющим стал многолетний проект по утилизации мусора, который изменил к этому вопросу отношение всей страны. Организовав проекты по утилизации в Бразилии в 1990-х годах, Coca-Cola добилась 98% переработки банок. «Это невероятно важный социальный проект», - отметил Филипп Бодзента.