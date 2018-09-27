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Мировые бренды обсудили на форуме Effie Russia проекты в области социальной ответственности

Новости
Мировые бренды обсудили на форуме Effie Russia проекты в области социальной ответственности


Мировые тенденции диктуют свои правила: социальная ответственность становится фактором эффективности компании. Все чаще потребитель выбирает товар бренда, который заботится не только о собственной выгоде, но и об экологии, решении мировых социальных проблем. Об этом шла речь в рамках Effie Russia (российский офис главной в мире награды за эффективный маркетинг.

Площадка «Бренды со смыслом: кого выберет потребитель завтра?» собрала лидеров российских и международных брендов. Лучшие кейсы от компаний – мировых лидеров представили и обсудили в ходе форума. В частности, генеральный директор компании Ogilvy Russia Луис Франко рассказал о проекте команды Schweppes, посвященному проблеме сексуального харрасмента в ночных клубах Бразилии. Филипп Бодзента, директор по коммуникациям и связям с общественностью The Coca-Cola Company, представил несколько социальных проектов.

Самым впечатляющим стал многолетний проект по утилизации мусора, который изменил к этому вопросу отношение всей страны. Организовав проекты по утилизации в Бразилии в 1990-х годах, Coca-Cola добилась 98% переработки банок. «Это невероятно важный социальный проект», - отметил Филипп Бодзента.