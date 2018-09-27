27 сентября 2018 14:06 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:37 | 27 сентября
На Лермонтова загорелась лоджия одной из квартир многоэтажки
11:43 | 27 сентября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
10:43 | 27 сентября
Мировые бренды обсудили на форуме Effie Russia проекты в области социальной ответственности
10:00 | 27 сентября
Модель Viatti Bosco A/T показала лучшие характеристики в тест-драйве внедорожных шин
09:14 | 27 сентября
"Балаганчикъ" открывает юбилейный сезон
18:00 | 26 сентября
Из Казахстана в Россию пытались ввезти консервы и колбасу без документов
16:58 | 26 сентября
В Саратове пройдет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту
16:01 | 26 сентября
Станислав Кошелев назначен министром финансов региона
15:05 | 26 сентября
Житель Балашова погиб после избиения двоюродным братом
14:12 | 26 сентября
Для жителей Самойловского района устроили День здоровья
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

"Балаганчикъ" открывает юбилейный сезон

Новости / Культура
"Балаганчикъ" открывает юбилейный сезон


В этом году театр отмечает 30-летие.

В новом сезоне зрителям обещают показать как полюбившиеся всем спектакли, так и премьеры. "Балаганчикъ" распахнет свои двери уже 1 октября. В этот день зрителям покажут полюбившийся многим спектакль "Невидимые миру слезы" по ранним рассказам Антоши Чехонте.

"Оглянитесь вокруг - сколько счастливых семейных пар, чьи трогательные отношения вызывают целую гамму чувств – от восторгов до зависти. Но... если приоткрыть занавес, за которым нет чужих глаз...Так было в XIX веке, так случается и в наши времена. Не верите? – Приходите на спектакль "Невидимые миру слезы"! Приглашаем всех, кто соскучился по неповторимому тонкому чеховскому юмору!", - так анонсируют постановку в театре.

В спектакле заняты артисты Елена Смирнова, Владимир Смирнов, Ирина Короткова, Михаил Юдин, Дарья Захарова, Юрий Лапшин, Михаил Музалевский, Елизавета Симагина, Александр Кравцов, Ольга Лапшина, Данила Шувалов.