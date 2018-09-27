"Балаганчикъ" открывает юбилейный сезон

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В новом сезоне зрителям обещают показать как полюбившиеся всем спектакли, так и премьеры. "Балаганчикъ" распахнет свои двери уже 1 октября. В этот день зрителям покажут полюбившийся многим спектакль "Невидимые миру слезы" по ранним рассказам Антоши Чехонте."Оглянитесь вокруг - сколько счастливых семейных пар, чьи трогательные отношения вызывают целую гамму чувств – от восторгов до зависти. Но... если приоткрыть занавес, за которым нет чужих глаз...Так было в XIX веке, так случается и в наши времена. Не верите? – Приходите на спектакль "Невидимые миру слезы"! Приглашаем всех, кто соскучился по неповторимому тонкому чеховскому юмору!", - так анонсируют постановку в театре.В спектакле заняты артисты Елена Смирнова, Владимир Смирнов, Ирина Короткова, Михаил Юдин, Дарья Захарова, Юрий Лапшин, Михаил Музалевский, Елизавета Симагина, Александр Кравцов, Ольга Лапшина, Данила Шувалов.