Модель Viatti Bosco A/T показала лучшие характеристики в тест-драйве внедорожных шин

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Помимо нижнекамской продукции в тестировании участвовали корейский Hankook с маркой K424 Optimo ME02 и корейский NexenRoadian H/P SUV. Все конкурсанты проходили одинаковые тесты: «змейку», «лосиный» тест, скоростное преодоление участка трассы, резкое торможение и так далее.«Достаточно необычно видеть внедорожник SsangyongKyron, на котором мы испытывали шины, на асфальтовой площадке автодрома. Тем интереснее прошло мероприятие. Ведь россияне используют свои «Дастеры» или «РАВы» по большей части в городах. И нам было важно увидеть, как поведут себя представленные шины на асфальте», – объяснил автоэксперт издания «АвтоАвто».Сравнивали шины и по ценовому параметру. Здесь победу также одержала модель Viatti Bosco A/T. За неё в России в среднем придётся отдать 3 604 рубля. Чтобы приобрести NexenRoadian H/P SUV необходимо будет заплатить 4 620 рублей и 5 460 рублей за Hankook K424 Optimo ME02.Источник: http://www.avtoavto.ru/news.mhtml?PubID=13874