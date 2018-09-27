Из Казахстана в Россию пытались ввезти консервы и колбасу без документов
Незаконный ввоз продукции предотвращен должностными лицами регионального управления Россельхознадзора совместно с пограничниками на МАПП «Озинки».
Партия задержанного груза включала 60 кг консервов рыбных и 60 кг колбасных изделий в ассортименте. "При документарном контроле должностные лица управления установили, что груз следует из Республики Казахстан в Российскую Федерацию с нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации и Таможенного союза, так как отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы Таможенного союза, подтверждающие безопасность и качество продукции", - сообщили в областном Россельхознадзоре.
Таким образом, было принято решение о возврате груза по месту выхода в Республику Казахстан.
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