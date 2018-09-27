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В Саратове пройдет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

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В Саратове пройдет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту


В борьбе за право проведения турнира наш город обошел Москву и Сочи.

Начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Игорь Качев вернулся из города Банска-Бистрица Словацкой Республики, где проходил чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Там ему был передал флаг Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. Это означает, что следующий чемпионат пройдет на территории Российской Федерации на Саратовской земле.

- Решение о том, что Чемпионат Мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в следующем году в России, было принято, если говорить точно, еще в августе, - рассказал Игорь Качев. - В МЧС России встал выбор касательно города проведения. Рассматривались три варианта – Москва, Сочи или Саратов.

В пресс-службе регионального управления МЧС напомнили, что в нашей области проводилось два крупных турнира по данному виду спорта: в 2014 году - чемпионат Поволжья по пожарно-спасательному спорту, в 2016 году – чемпионат России, который собрал более 550 участников. Теперь в Саратов приедут лучшие спортсмены со всего мира.

Уже совсем скоро 23 ноября в Саратове пройдет международная конференция. Приедут представители 20 стран-участниц международной спортивной федерации пожарных и спасателей, более 60 человек. На конференции будут показаны объекты, на которых планируется проводить соревнования. Это стадион «Локомотив» и Театральная площадь. Кроме того, представители Федерации посмотрят гостиницы, которые планируются для размещения участников. Будет выбран главный судья предстоящего чемпионата, судейский аппарат. Будет обсуждаться работа международной выставки пожарного и спасательного оборудования во время проведения турнира.

- Наши основные задачи сейчас – технически подготовить спортивные площадки, обучить и подготовить судейский аппарат и технический персонал, совместно с профильными министерствами подготовить интереснейшую культурно-развлекательная программу открытия и закрытия чемпионата, чтобы наш город показал себя с самой привлекательной стороны, - подчеркнул Игорь Качев.