Станислав Кошелев назначен министром финансов региона
Его кандидатуру поддержали сегодня депутаты в ходе очередного заседания Саратовской областной думы.
По информации пресс-службы регионального минфина, выступая перед парламентариями, кандидат озвучил главные задачи, стоящие перед ведомством, среди которых он назвал обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета при безусловном выполнении установленных обязательств и продолжение работы по снижению долговой нагрузки.
Работу по повышению эффективности бюджетных расходов, по словам Станислава Кошелева, планируется сосредоточить на операционной составляющей – за счет оптимизации технологических процессов в деятельности органов исполнительной власти области и расходов бюджета на их содержание.
- Считаю также важным продолжить работу по повышению открытости и прозрачности деятельности министерства, учитывая в ней мнение гражданского сообщества, – отметил министр.