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Житель Балашова погиб после избиения двоюродным братом

Новости / ЧП
Житель Балашова погиб после избиения двоюродным братом


Возбуждено уголовное дел по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 19 на 20 сентября 29-летний мужчина, находясь в своей квартире в одном из домов по улице 30 лет Победы в Балашове, распивал спиртные напитки в компании 38-летнего двоюродного брата. В ходе застолья старший брат стал жаловаться на то, что у него в собственности не имеется жилья, упрекнув при этом младшего брата в том, что тому по наследству от родителей досталась квартира. В ответ на оскорбления хозяин жилища нанес родственнику множественные удары руками по голове. Затем, не желая продолжать общение, он прогнал потерпевшего в соседнюю комнату. На следующий день хозяин квартиры обнаружил 38-летнего брата без признаков жизни, о чем рассказал своему приятелю. Тот сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Злоумышленник вскоре был задержан, он полностью признал свою вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. По ходатайству следователя СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото https://nv86.ru