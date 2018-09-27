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Для жителей Самойловского района устроили День здоровья
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Для жителей Самойловского района устроили День здоровья

Новости / Здоровье
Для жителей Самойловского района устроили День здоровья


В регионе продолжается реализация мероприятий, направленных на повышение доступности медицинской помощи сельскому населению.

По информации министерства здравоохранения области, одним из направлений этой работы является проведение профилактических акций, в рамках которых жители могут пройти обследования и проконсультироваться с медицинскими специалистами. Одна из них состоялась на территории Самойловского района.

В течение дня на территории р.п. Самойловки работал медицинский комплекс, где все желающие могли пройти флюорографическое обследование, измерить артериальное давление и сделать прививку от гриппа. Этой возможностью воспользовались около 100 человек.

Кроме того, на территории района работает передвижной флюорографический кабинет, который позволяет жителям даже самых маленьких и отдаленных от райцентра сел проверить свое здоровье. Благодаря его работе в сентябре текущего года флюорографическое обследование прошли 1300 жителей сельских поселений Самойловского района.

Фото http://ultoday73.ru