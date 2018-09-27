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На станции Пугачевск открылся новый мини-элеватор

Новости
На станции Пугачевск открылся новый мини-элеватор


Он позволит отгружать до 10 тысяч тонн зерна в месяц железнодорожным транспортом.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, торжественное открытие нового погрузо-разгрузочного комплекса для зерновых культур (мини-элеватор) на станции Пугачевск состоялось 25 сентября. На церемонии присутствовали губернатор Валерий Радаев, начальник Приволжской магистрали Сергей Альмеев, представители органов власти и компаний-инвесторов.

– Около 10 лет грузовой двор на станции Пугачевск не был задействован на полную мощность и сегодня, задача, поставленная руководством Компании по вовлечению в работу пустующих площадей, выполнена. Проект реализован совместно с правительством Саратовской области и собственниками подвижного состава. Сегодня произведена первая отправка высокомаржинальных зерновых грузов, которая, несомненно, даст ожидаемый результат, как для товаропроизводителей, так и для экономики Саратовской области, – отметил в своем выступлении Сергей Альмеев.

Компанией-инвестором на сегодняшний день завершены работы по установке приемо-погрузочного механизма, механизма нория, весового оборудования, приемочной ямы, а также организованы автомобильные заезды для завоза зерна на станцию. С новой погрузочной точки планируется отгружать в среднем от 5 до 10 тысяч тонн зерна в среднем в месяц в направлении Азово-Черноморских портов.

В ПривЖД рассказали, что с января по июль со станций Саратовского региона было отгружено более 1 млн 350 тыс. тонн зерна, что выше аналогичного периода прошлого года в 2,3 раза. Из них на экспортные поставки пришлось порядка 75% от общего объема, что выше уровня прошлого года в 3,7 раза.