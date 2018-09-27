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В рамках Международного кинофестиваля «Саратовские страдания» в Радищевском музее пройдёт выставка фотографий «Игорь Верещагин. Подаренное & Украденное»

Новости


С 26 сентября по 8 октября в рамках Пятнадцатого Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» в Радищевском музее (здание биржи, ул. Радищева, 41) пройдёт выставка фотографий «Игорь Верещагин. Подаренное & Украденное».

Работы предоставлены Мультимедиа Арт Музеем, Москва.

Игорь Верещагин — фотограф с мировым именем, мастер жанровой и портретной фотографии. Родился в городе Каменск-Уральский Свердловской области. С 1994 года живет в Москве. Его работы публиковались во множестве отечественных и западных журналов, от «Огонька» до Classic Rock и Digital Photo, а также использовались для оформления плакатов и обложек альбомов таких известных артистов и групп, как JethroTull, «Чайф», Гарик Сукачев, «Сплин», «Би-2» и многих других.

Серия «Подаренное & Украденное» включает портретные съемки знаменитостей, среди которых Игги Поп, Анни Лейбовиц, Пол Маккартни, Ринго Старр, Гарик Сукачёв и другие, и снимки обычных людей, сделанные на улицах разных городов мира.

В этой серии Игорь Верещагин размышляет о сути фотографии и роли в ней фотографа, о способах взаимодействия художника с общественностью и волшебстве, присутствующем в момент создания каждого кадра. В портретной съёмке между автором и моделью существует изначальная договорённость и доверие, это всегда совместная работа, диалог и сотрудничество. Когда же речь заходит о street-photography, на первый план всегда выходит способность художника выхватить из жизни самое яркое мгновение. Можно ли считать его украденным? Или оно принадлежит фотографу, сумевшему поймать в фокус именно этот миг?