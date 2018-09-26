В школе "Реабилитация и физкультура" сыграли в бочча

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В соревнованиях приняли участие более 60 воспитанников школы «РиФ» из Аткарска, Балаково, Балашова, Вольска, Ершова, Калининска, Красноармейска, Маркса, Петровска, Пугачева, Ртищева, Саратова, Хвалынска.Перед началом соревнований спортсменов приветствовали представители министерства социального развития области, председатель общественного Совета министерства социального развития Евгений Ковалев и директор школы «РиФ», заслуженный тренер России Светлана Борисовская и председатель областной организации инвалидов Александр Низовцев.Общее руководство проведением соревнований осуществляет Саратовская региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с ПОДА» и министерство социального развития области.Почетным гостем соревнований стал учредитель Саратовской региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», заслуженный мастер спорта России по плаванию, член сборной команды России среди спортсменов-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата Денис Тарасов.В индивидуальных соревнованиях золотые медали завоевали воспитанники филиала ДЮСАШ «РиФ» в Балашове Антон Ещенко и Сергей Мышко, воспитанники балаковского филиала школы Дмитрий Трошин и Вадим Ерофеев, а также Сергей Сафин из ершовского филиала «РиФ». Серебро соревнований досталось Елизавете Пермяковой (филиал ДЮСАШ «РиФ» в г. Красноармейске), Анне Висловой (филиал «РиФ» в Балашове), Татьяне Ивановой и Ивану Курзякову (филиал школы в Калининске), Александру Дуванову (филиал ДЮСАШ «РиФ» в Ершове).В категории OPEN-класс в индивидуальных зачетах обладателем золота стал Илья Куликов (филиал ДЮСАШ «РиФ» в Ртищево), серебряную медаль завоевал Сергей Ворошилов (филиал ДЮСАШ «РиФ» в Марксе), бронзовая медаль у Соболевой Татьяны (филиал школы «РиФ» в Калининске), - сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.