Школа-интернат №3 отпраздновала 125-летний юбилей

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По информации министерства образования области, в настоящее время в школе-интернате обучаются и воспитываются 183 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 122 ребенка-инвалида. В школе-интернате также обучаются дети из других регионов – 7 человек из Пензенской области и 3 человека из Волгоградской области.В школе работают 73 педагога. С января 2015 на базе школы-интерната открыто дошкольное отделение, которое рассчитано на 3 группы, наполняемостью 6-8 человек. В настоящее время дошкольное отделение посещают 16 воспитанников.На базе школы действует центр ранней помощи детям с нарушениями зрения и их семьям, где оказывается помощь в вопросах социализации детей, первичной коррекционной помощи и консультирования родителей по вопросам организации специальной обучающей среды.С 2015 года школе присвоен статус Ресурсного центра инклюзивного образования.С 2013 года совместно с Покровским храмом разработан и успешно реализуется социальный проект «Тактильные книги для детей с нарушением зрения». В школе насчитывается более 130 уникальных тактильных книг, разнообразных по тематике. Это книги с зарубежными и русскими народными сказками, библейскими и евангельскими притчами, по краеведению и окружающему миру, учебные пособия и развивающие игры, макеты с изображением храмов города Саратова и тактильные иконы.