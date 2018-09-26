66-летний уголовник осужден за убийство собутыльника

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ЧП произошло 13 июня в селе Ахтуба. По информации СУ СКР по Саратовской области, в тот день 31-летний мужчина распивал спиртное в компании односельчан у дома 66-летнего мужчины, который недавно переехал в село из Энгельса. В процессе распития между двумя собутыльниками произошел конфликт из-за того, что ранее судимый мужчина пытался навязать молодым людям свое мнение о значимости «тюремных понятий». В ходе ссоры 66-летний мужчина нанес 31-летнему знакомому сначала удар обухом топора по голове, а затем ножом в грудь. В тот же вечер от полученного ранения потерпевший скончался в лечебном учреждении.В следственном управлении рассказали, что злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против здоровья человека и собственности.Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.