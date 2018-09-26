«Толстуха играет Медею» на сцене ТЮЗа Киселева
13 октября в театре состоится единственный показ экспериментального моноспектакля немецкой актрисы и театрального педагога Юлии Рааб «Толстуха играет Медею».
«Толкая сумку на колесиках, одиноко бредет женщина по улицам города. Ее называют «толстуха». Каждый вечер находит она себе новое пристанище. Она не разговаривает ни с кем. Из многочисленных пластиковых пакетов достает она осколки своей судьбы. Изношенная обувь, старое пальто, грязная кукла. С помощью этого скарба она рассказывает трагическую историю женщины. Толстуха, современная Медея», - так анонсируют спектакль в театре.
Спектакль обращен к взрослому зрителю, интересующемуся современными формами театра, открытому новым эстетикам. В истории своей героини «Толстухи» Юлия Рааб - участница многих немецких и международных театральных фестивалей - видит прямые параллели с одним из самых противоречивых греческих мифов – истории о Медее.
Как с помощью пластиковых пакетов и языка современного театра пересказать на новый лад историю из античного мифа, основы высокой трагедии Еврипида? После спектакля все желающие смогут остаться и поговорить о связи вечных сюжетов и современных болевых точках общества с создателями спектакля.
Показ спектакля стал возможным благодаря многолетнему сотрудничеству Саратовского ТЮЗа и Гете-Институт. Благодаря проектам немецкого культурного центра жители города познакомятся уже не с первой интересной и необычной постановкой из Германии.