«Толстуха играет Медею» на сцене ТЮЗа Киселева

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«Толкая сумку на колесиках, одиноко бредет женщина по улицам города. Ее называют «толстуха». Каждый вечер находит она себе новое пристанище. Она не разговаривает ни с кем. Из многочисленных пластиковых пакетов достает она осколки своей судьбы. Изношенная обувь, старое пальто, грязная кукла. С помощью этого скарба она рассказывает трагическую историю женщины. Толстуха, современная Медея», - так анонсируют спектакль в театре.Спектакль обращен к взрослому зрителю, интересующемуся современными формами театра, открытому новым эстетикам. В истории своей героини «Толстухи» Юлия Рааб - участница многих немецких и международных театральных фестивалей - видит прямые параллели с одним из самых противоречивых греческих мифов – истории о Медее.Как с помощью пластиковых пакетов и языка современного театра пересказать на новый лад историю из античного мифа, основы высокой трагедии Еврипида? После спектакля все желающие смогут остаться и поговорить о связи вечных сюжетов и современных болевых точках общества с создателями спектакля.Показ спектакля стал возможным благодаря многолетнему сотрудничеству Саратовского ТЮЗа и Гете-Институт. Благодаря проектам немецкого культурного центра жители города познакомятся уже не с первой интересной и необычной постановкой из Германии.