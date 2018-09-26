Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали уверенную победу в Краснодаре

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Первый выезд состоялся в Буденновск, где соперником "аграриев" стал один из лидеров чемпионата России "Динамо-Виктор". Уже на первых минутах хозяева смогли создать преимущество за счет прекрасной игры вратаря и успешной реализации голевых моментов. Комфортный задел ставропольцы смогли сохранить до перерыва, на который команды ушли при счета 15:10 не в нашу пользу. Во втором тайме разгром продолжился, разрыв в счете к 43-й минуте увеличился до 10 мячей - 24:14. Но к концу матча саратовцы были близки к чуду, сократив разницу до двух мячей. К сожалению, до конца отыграться так и не удалось. Итоговый счет встречи - 29:27. Наши гандболисты потерпели первое поражение в сезоне.Вчерашний матч в Краснодаре против местного "СКИФа" проходил по противоположному сценарию. "Аграрии" достаточно быстро завладели инициативой, уже к десятой минуте на табло горели цифры 3:7. Одним из героев встречи стал вратарь Юрий Сергеев, который один за одним отражали броски соперников, тем самым не позволяя им сократить счет. Добавим к этому успешные действия в атаке, и к перерыву игроки "СГАУ-Саратов" имели уже комфортный запас в шесть мячей - 10:16. Во втором тайме "аграрии" сохранили преимущество и довели матч до уверенной победы - 23:29.– Игра в принципе получилась, ребята выполнили то, что мы наметили, - прокомментировал итоги встречи главный тренер ГК "СГАУ-Саратов" Александр Алексеев. - Вратарь в первом тайме хорошо играл, от него в общем и пошли наши успехи. Игра вратарей стала решающим фактором, особенно в первом тайме. Сказалось и наше поражение в Буденновске. Там команда провалилась, ребята получили нагоняй, а сегодня вышли с другим настроем. С первых минут было видно, что заряжены на победу, стояли друг за друга. СКИФ в принципе был в схожей с нами ситуации после поражения в Астрахани, но таких эмоций у них я сегодня не увидел.