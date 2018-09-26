Саратовский следж-хоккей расправил «Крылья»

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Дело было 23 сентября. Но последний погожий сентябрьский денек захотелось провести рядом со льдом, на котором в это время проходила боевое крещение первая в Саратове следж-хоккейная команда «Крылья». А начиналось все так...В этом году, в день последнего звонка к воспитанникам школы-интерната номер 4 пришел тренер Сергей Родионов. Ребята услышали от гостя, что есть такой вид спорта — следж-хоккей. Это хоккей с шайбой, только играют в него на специальных санях и специальной клюшкой. Придумали игру для атлетов с ограниченными возможностями здоровья, для того чтобы они смогли почувствовать: на самом деле их возможности безграничны. Вид спорта получил большую популярность и включен в программу Паралимпийских игр.В России движение следж-хоккея тоже набирает обороты. Игра оказалась интересной не только взрослым, но и подрастающему поколению. Создана детская лига, которая с каждым годом прирастает новыми командами. До прихода этой спортивной дисциплины в Саратов их было восемь. Детскую следж-хоккейную лигу составили коллективы из Бердска, Красноярска, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Одинцово, Тулы и Москвы. Во всех начинаниях лигу поддерживает федерация хоккея России, развитие детско-юношеского спорта для которой является очень важным направлением.Не менее значимую роль в этом вопросе играют люди, которые с энтузиазмом, огромным желанием и оптимизмом берутся за дело, что называется, «на местах». И благодаря своим лидерским качествам сдвигают дело с мертвой точки. Саратову в этом смысле повезло. Сергея Родионова услышало руководство школы-интерната номер 4. Директора Ольгу Макееву вдохновляет всякая инициатива, которая пойдет на пользу ученикам. Идея тренировок по следж-хоккею была тоже принята на «ура». В процесс активно включились родители. Большую поддержку и одобрение они получили от «крестной мамы» своих детей — хирурга Татьяны Затравкиной. Первые опробовать спортинвентарь (необходимый инвентарь был доставлен в наш город по программе «Хоккей без барьеров») состоялись на Набережной космонавтов, пешеходной зоне улицы Волжской. Ребята, выразившие желание заниматься новым видом спорта, занимались все лето. Тренировки дали отличный результат. 23 сентября в Саратове была представлена первая в регионе детская следж-хоккейная команда - в России девятая по счету.Праздник по этому случаю состоялся в ледовом ФОК «Заводской». Поддержать саратовских юных атлетов, пополнивших следж-хоккейную семью, приехали команды «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Снегири» (Москва). Коллективы входят в сборную Детской следж-хоккейной лиги и в конце октября летят в Канаду, представлять Россию на международном турнире Cruisers Cup. Товарищеский матч между ними стал захватывающим зрелищем. Победу со счетом 5:1 одержали «Снегири». Но главным результатом встречи, на наш взгляд, стали драйв, радость, море позитива и ощущения атмосферы большого спортивного праздника. Это очень окрыляет. Соответствующее название - «Крылья» - у саратовской детской следж-хоккейной команды. На сегодня в коллективе пятнадцать игроков. Все с нетерпением ждут новых тренировок, которые проходят не только на саратовской базе, но и в Энгельсе.- Я сугубо положительно отношусь к идее создания в городе команды по следж-хоккею, - поддерживает Сергея Валерьевича хирург, травматолог-ортопед СарНИИТО Татьяна Затравкина. – Сами по себе грамотные физические нагрузки во время тренировок сказываются на здоровье ребят самым лучшим способом. И потом, мы много говорим и делаем в направлении инклюзивного образования. Следж-хоккей может оказаться замечательным способом социализации детей при помощи спорта.Актуальность слов Татьяны Юрьевны и Сергея Валерьевича подтверждают родители саратовских следж-хоккеистов.Гости из Москвы и Санкт-Петербурга тоже с воодушевлением отнеслись к появлению на «следж-хоккейной карте» России еще одной команды. Их матч стал настоящим мастер-классом для начинающей саратовской «дрим-тим». Спортсмены из «Крыльев» подарили своим более опытным коллегам памятные подарки-сувениры в пакетах с говорящим названием «Несу добро».Автор Елена Маркелова