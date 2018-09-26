По факту пожара на Буровой проводится доследственная проверка

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По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 20 ч. 43 м. К месту немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения и все экстренные службы города. Из горящего дома 75 человек были эвакуированы, в том числе 15 - с помощью спасательных устройств.В 21 ч. 21 м. пожар был локализован, в 23 ч. 59 м. - полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 60 кв.м, от огня пострадали три квартиры (разрушений нет).В результате пожара погиб мужчина 1981 года. Но состоянию на 08 ч. 00 м. сегодняшнего дня в Ожоговом центре остаются два человека (мужчина и женщина с ожогами 3 степени), еще двое пострадавших с отравлением легкой степени находятся в городской больнице №6.В настоящее время наиболее опытными следователями и криминалистами территориального СК проводится осмотр места происшествия, а также комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины возгорания, причины смерти погибшего, а также лиц, по чьей вине произошла трагедия. Назначен ряд судебных экспертиз. Об этом сообщили в следственном управлении региона.В настоящее время все коммуникации в подъезде восстановлены (за исключением двух этажей, где произошел пожар и проводилась проливка помещений). В 01 ч. 30 м. жильцы дома вернулись в свои квартиры.