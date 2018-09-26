26 сентября 2018 04:16 СРЕДА
Новости
18:00 | 25 сентября
В школе "Реабилитация и физкультура" сыграли в бочча
16:59 | 25 сентября
Школа-интернат №3 отпраздновала 125-летний юбилей
16:02 | 25 сентября
66-летний уголовник осужден за убийство собутыльника
15:07 | 25 сентября
«Толстуха играет Медею» на сцене ТЮЗа Киселева
14:18 | 25 сентября
«Днепр. Смоленский регион» поможет Саратовской области стать чище
13:18 | 25 сентября
Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали уверенную победу в Краснодаре
12:29 | 25 сентября
Саратовский следж-хоккей расправил «Крылья»
11:43 | 25 сентября
По факту пожара на Буровой проводится доследственная проверка
10:50 | 25 сентября
Официальное приложение появилось у интернет-магазина кальянов Sweet Smoke
09:57 | 25 сентября
Технологию многоуровневого анализа голоса LVA-i предложила HR-службам F2FGroup
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

По факту пожара на Буровой проводится доследственная проверка

Новости / ЧП
По факту пожара на Буровой проводится доследственная проверка


В результате ЧП, которое произошло вчера вечером в квартире 10-этажного дома, погиб один человек, еще пятеро пострадали.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 20 ч. 43 м. К месту немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения и все экстренные службы города. Из горящего дома 75 человек были эвакуированы, в том числе 15 - с помощью спасательных устройств.

В 21 ч. 21 м. пожар был локализован, в 23 ч. 59 м. - полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 60 кв.м, от огня пострадали три квартиры (разрушений нет).

В результате пожара погиб мужчина 1981 года. Но состоянию на 08 ч. 00 м. сегодняшнего дня в Ожоговом центре остаются два человека (мужчина и женщина с ожогами 3 степени), еще двое пострадавших с отравлением легкой степени находятся в городской больнице №6.

В настоящее время наиболее опытными следователями и криминалистами территориального СК проводится осмотр места происшествия, а также комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины возгорания, причины смерти погибшего, а также лиц, по чьей вине произошла трагедия. Назначен ряд судебных экспертиз. Об этом сообщили в следственном управлении региона.

В настоящее время все коммуникации в подъезде восстановлены (за исключением двух этажей, где произошел пожар и проводилась проливка помещений). В 01 ч. 30 м. жильцы дома вернулись в свои квартиры.