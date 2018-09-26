Официальное приложение появилось у интернет-магазина кальянов Sweet Smoke
В данном материале не будет учений и пошаговой истории успеха, перед вами материал, уделив время которому вы узнаете о двух этапах, которые презентует компания Sweet Smoke в октябре для перехода на новый этап развития.
Sweet Smoke - одна из крупнейших компаний на кальянном рынке России и СНГ, существующая с 2015 года и включающая интернет-магазин кальянов, оптовй портал и франшизную сеть кальянных заведений. Это первый онлайн ресурс, позволяющий купить кальян и необходимые аксессуары даже в самом небольшом городе.
Итак, не будем рассказывать истории о том, как мы появились и что мы делали, об этом уже писали vc.ru и прочие СМИ, перейдем к теме нашей статьи.
Интернет-магазин в телефоне или официальное приложение на ваш смартфон
Все верно, теперь не нужно открывать браузер и искать непонятно что, все стало гораздо ближе - интернет-магазин кальянов Sweet Smoke теперь доступен для скачивания в Google Play.
Забегая вперед скажу, что в начале октября будет доступно обновленное приложение на Android, а также мы презентуем приложением на IOS.
В январе 2018 года мы задумались на тему кэшбека, бонусов после покупок и многих разных “плюшек” для наших клиентов. Реализовать данную систему на сайте можно, но в купе с приложением это было бы быстрее, универсальнее, доступнее и ближе для клиента - так подумали мы и за один вечер набросали нужный нам функционал приложения.
Делать своими силами такой проект, конечно, с одной стороны просто, ты сам видишь наработки и ведешь проект шаг за шагом, но с другой стороны сложно, так как разрываясь между несколькими проектами остается всего немного времени на создание нового и серьезного направления. Начав создание в марте, мы закончили только в июле, а заложенный в феврале-марте функционал, за время создания уже успел частично устареть, но это не помешало нам встать на 5-ую строчку самых часто скачиваемых приложений по версии Google Play, на которой мы даже продержались целую неделю. Результат - 5000 скачиваний за 45 дней.
Что умеет наше приложение?
Большая часть того, что оно умеет уже создано в новой версии, которая вот-вот будет доступна для скачивания. Первый и один из важнейших моментов - кэшбек! Каждый посетитель нашего кальянного заведения, абсолютно любой клиент нашего магазина теперь получает от нас деньги. Возвращаемый процент не маленький, в некоторых ситуациях он достигает и 20%, а за накопленные баллы человек можем оплатить свой заказ в магазине или полностью оплатить счет в заведении. Это первый подобный проект в индустрии, пример из первой тысячи приемов в российском интернет-сообществе.
Для того, чтобы статья не теряла свою легкость и не увеличивалось время чтения, на этом о приложении мы свой рассказ остановим, но обязательно напишем полный текстовый обзор на наше новое творение, так что любой заинтересованный вскоре увидит статью на эту тему на нашем официальном сайте. Ждем релиза и идем далее…
Собственная продукция
За годы существования мы научились понимать своего клиента. На нашем сайте представлено более 120 брендов кальянов, табака и необходимых аксессуаров, на складе хранится более 2000 наименований, все это мы держим в наличие для своих клиентов. Время пришло - так подумали мы в августе 18-го и начали разработку своей продукции.
Пройдемся по каждому пункту, но подробно останавливаться не будем, ибо об этом можно говорить часами.
Колбы, все началось с них. Проработав дизайн и расцветки мы отправили заказ на завод для изготовления. На текущий момент под брендом Sweet Smoke вышла первая бюджетная линейка колб для кальяна - 2 формы и 15 цветовых решений.
Кальяны, 4 варианта, от бюджетного до премиум. Материл - нержавеющая сталь, капролон, дерево. Главная отличительная черта - лучшая цена на рынке за полный комплект кальяна. Достал и сразу пользуешься - это мы преследуем. На кальяны даем гарантию - 1 год, а на материал - 5 лет. Самая простая версия нашего кальяна выйдет вам в 4500 р за полный комплект, аналогов чему на рынке просто нету. Средняя версия, рассчитанная на масс-маркет уже за 6500 р, 2 режима тяги, диффузор, нержавеющая сталь. 2 модели из премиум сегмента - это продукт, полностью сделанный из нержавеющей стали, разборный на части по 2-3 см, отлично подходящий как для дома, так и для поездок, а также кальян, внешне выполненный из дерева, очень потрясающее зрелище. Ну что, добро пожаловать на рынок, кальяны от Sweet Smoke.
Шланги. Нужный и необходимый аксессуар, 1500 р за качественный силиконвый шланг и мундштук и чистой нержавейки. Ручная работа, длина 1,6 метра, универсален под все кальяны.
Чаши, калауды, щипцы - все это будет уже в ноябре, так что будет чем еще порадовать наших любимых клиентов.
Мы всегда стремимся вперед, каждый день собираясь в офисе, мы проходим каждый этап шаг за шагом. Описанные выше 2 стадии стали для нас не только укреплением бренда на кальянном рынке России, но и стали результатами наших трудов за 6 месяцев 2018 года и мы их запомним как наши достижения. Презентация приложения состоится в октябре 2018 года, купить кальяны Sweet Smoke можно будет на нашем официальном сайте уже в конце сентября, а первым 500 покупателям будет доступен кэшбек 300 рублей.