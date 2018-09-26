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Технологию многоуровневого анализа голоса LVA-i предложила HR-службам F2FGroup
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Технологию многоуровневого анализа голоса LVA-i предложила HR-службам F2FGroup

Новости
Технологию многоуровневого анализа голоса LVA-i предложила HR-службам F2FGroup


Эффективные методы подбора персонала предложила HR-службам компания F2FGroup. Ее представители приняли участие в бизнес-завтраке, организованном кадровым агентством «Стафф-АП» для специалистов сферы рекрутмента. Психофизиологи и профайлеры компании рассказали о новых разработках – компьютерных технологиях для анализа голоса, лицевой экспрессии и поведения кандидатов.

По словам Алексея Гусева, доктора психологических наук, заведующего лабораторией исследования поведения F2FGroup, предложенные методы анализа поведения помогут усилить результативность работы по подбору персонала. Он отметил, что не всегда даже опытный психолог может дать точную оценку сильных и слабых сторон соискателя, составить его точный психологический портрет. Компьютерная технология многоуровневого анализа голоса LVA-i с помощью IVR-бота делает это намного быстрее и надежнее.

Следует учесть, что технология позволяет провести за день более 20 исследований, а все результаты по оценке кадровых рисков выдаются сразу, что избавляет специалиста кадровой службы от длительной кропотливой работы по анализу данных. Также IVR-бот может провести собеседования по телефону или скайпу с соискателями из других регионов страны.