Технологию многоуровневого анализа голоса LVA-i предложила HR-службам F2FGroup

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По словам Алексея Гусева, доктора психологических наук, заведующего лабораторией исследования поведения F2FGroup, предложенные методы анализа поведения помогут усилить результативность работы по подбору персонала. Он отметил, что не всегда даже опытный психолог может дать точную оценку сильных и слабых сторон соискателя, составить его точный психологический портрет. Компьютерная технология многоуровневого анализа голоса LVA-i с помощью IVR-бота делает это намного быстрее и надежнее.Следует учесть, что технология позволяет провести за день более 20 исследований, а все результаты по оценке кадровых рисков выдаются сразу, что избавляет специалиста кадровой службы от длительной кропотливой работы по анализу данных. Также IVR-бот может провести собеседования по телефону или скайпу с соискателями из других регионов страны.