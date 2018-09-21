Саратовцам покажут короткометражки из Норвегии
21 октября в рамках фестиваля «Саратовские страдания» состоится презентация короткометражных фильмов кинофестиваля в Тромсё (Норвегия).
По информации министерства культуры области, показ пройдет в 19.00 на летней террасе отеля «Богемия на Вавилова» (ул. Железнодорожная, 72). Международный кинофестиваль в Тромсё представит зрителям новую программу короткометражных фильмов «Фильмы с севера».
В этом году на фестиваль «Саратовские страдания» прислано больше 500 документальных фильмов из 75 стран мира. Самое большое число заявок подали кинематографисты из России (больше 100), Италии и США (40), Индии (32), Германии (21), Франции (20), Турции (18).
Впервые желание приехать со своими кинолентами в Саратов выразили режиссеры из Исландии, Австралии, Доминиканской республики, Непала, Гаити.
Фото http://gkh64.ru