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Саратовцам покажут короткометражки из Норвегии

Новости / Культура
Саратовцам покажут короткометражки из Норвегии


21 октября в рамках фестиваля «Саратовские страдания» состоится презентация короткометражных фильмов кинофестиваля в Тромсё (Норвегия).

По информации министерства культуры области, показ пройдет в 19.00 на летней террасе отеля «Богемия на Вавилова» (ул. Железнодорожная, 72). Международный кинофестиваль в Тромсё представит зрителям новую программу короткометражных фильмов «Фильмы с севера».

В этом году на фестиваль «Саратовские страдания» прислано больше 500 документальных фильмов из 75 стран мира. Самое большое число заявок подали кинематографисты из России (больше 100), Италии и США (40), Индии (32), Германии (21), Франции (20), Турции (18).

Впервые желание приехать со своими кинолентами в Саратов выразили режиссеры из Исландии, Австралии, Доминиканской республики, Непала, Гаити.

Фото http://gkh64.ru