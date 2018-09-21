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Жителей области приглашают на осенний фестиваль «Ход конем»

Новости
Жителей области приглашают на осенний фестиваль «Ход конем»


Мероприятие пройдет 23 сентября в 12.00 в поселке Сокол Саратовского района.

Организатором мероприятия выступает общественная некоммерческая организация «Центр иппотерапии и конного спорта «Победный аллюр», которая стала победителем в областном конкурсе социальных проектов министерства внутренней политики и общественных отношений.

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, на осеннем фестивале выступят хореографические и фольклорные ансамбли, будут организованы мастер-классы ремесленников. Казаки будут соревноваться во владении шашкой.

Учащиеся кадетских классов саратовских школ продемонстрируют гостям навыки верховой езды, которые они получили, тренируясь на протяжении года в центре.

Ожидается, что фестиваль примет более 500 гостей.

Фото http://ladyday.in.ua