Жителей области приглашают на осенний фестиваль «Ход конем»
Мероприятие пройдет 23 сентября в 12.00 в поселке Сокол Саратовского района.
Организатором мероприятия выступает общественная некоммерческая организация «Центр иппотерапии и конного спорта «Победный аллюр», которая стала победителем в областном конкурсе социальных проектов министерства внутренней политики и общественных отношений.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, на осеннем фестивале выступят хореографические и фольклорные ансамбли, будут организованы мастер-классы ремесленников. Казаки будут соревноваться во владении шашкой.
Учащиеся кадетских классов саратовских школ продемонстрируют гостям навыки верховой езды, которые они получили, тренируясь на протяжении года в центре.
Ожидается, что фестиваль примет более 500 гостей.
Фото http://ladyday.in.ua