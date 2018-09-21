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Саратовский ТЮЗ готовится к празднованию векового юбилея

Новости / Культура
Саратовский ТЮЗ готовится к празднованию векового юбилея


Главные события ждут саратовцев со 2 по 4 октября, когда на базе театра пройдет масштабный Театральный форум-фестиваль «Век детства».

Как рассказали в ТЮЗ Киселева, впервый день форума-фестиваля 2 октября состоятся показы трех эскизов Четырнадцатой творческой лаборатории «Четвертая высота» под руководством Олега Лоевского. На лаборатории на этот раз будут ставиться не пьесы молодых авторов, а произведения, ставшие основой легендарных спектаклей Юрия Петровича Киселева.

Итоги прошлогодней, тринадцатой по счету творческой лаборатории «Четвертая высота. Саратов документальный» можно будет увидеть вечером в следующие два дня работы форума-фестиваля «Век детства». 3 октября на Малой сцене театра состоится показ документального спектакля драматурга Ирины Васьковской и режиссера Ильи Ротенберга «Все будет хорошо», составленного из интервью с сотрудниками театра.

Вечером 4 октября гостей форума и поклонников театра приглашают на премьерный показ нового, уникального документального спектакля «Переход», над которым работает команда молодых авторов из Москвы. "Спектакль будет составлен из событий в истории театра, воссозданных на основе интервью и архивных документов. Через свидетельства времени, воспоминания и отрывки знаковых текстов прошлого спектакль дает возможность занятым в постановке молодым артистам театра, а вслед за ними зрителям почувствовать себя частью столетней истории, погрузиться в атмосферу, в которой рождался сначала первый в мире театр для детей, а затем и легендарный «киселевский ТЮЗ»", - анонсируют в театре.

Помимо эскизов и документальных постановок, у гостей будет возможность в среду 3 октября собраться обсудить насущные вопросы театра для детей и молодежи на "круглом столе", а также присутствовать на официальной церемонии памятного гашения юбилейных конвертов Почты России, приуроченных к 100-летию со дня основания Саратовского ТЮЗа. Одним из важнейших моментов программы форума-фестиваля станет также открытие памятника народному артисту СССР, лауреату Государственной премии РСФСР и СССР Юрию Петровичу Киселеву в сквере перед театром.

Фото https://denisanikin.ru