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В области завершается строительство двух солнечных электростанций

Новости
В области завершается строительство двух солнечных электростанций


Они должны начать работу в декабре текущего года.

По информации министерства строительства и энергетики области, строительство двух новых солнечных электростанций – Новоузенской СЭС мощностью 15 МВт и второй очереди Орлов-Гайской СЭС мощностью 10 МВт – находится в заключительной стадии. На них уже завершен монтаж солнечных модулей и начинается установка инверторного оборудования.

Сообщается, что течение осени будут проведены пуско-наладочные работы и получены разрешения на ввод в эксплуатацию. В соответствии с графиком с 1 декабря 2018 года обе станции начнут отпуск солнечной электроэнергии в сеть.

"Прогнозная годовая выработка второй очереди Орлов-Гайской CЭС составляет 9,5 гигаватт-час, а Новоузенской – 14 гигаватт-час. Этого объема электроэнергии достаточно для электроснабжения 20 тысяч домохозяйств в течение года", - отметили в министерстве.

Напомним, что в Саратовской области уже действуют две солнечные электростанции суммарной мощностью 20 МВт: Пугачевская СЭС и первая очередь Орлов-Гайской СЭС.

Фото http://st.volga.news