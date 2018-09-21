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Пассажиры электрички смогут проверить сердце в пути следования

Новости
Пассажиры электрички смогут проверить сердце в пути следования


26 сентября в пригородном поезде Анисовка – Тарханы пройдет акция «К здоровому сердцу!».

Мероприятие проводит Саратовская «ППК» совместно с министерством здравоохранения Саратовской области и ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики». Акция будет приурочена к празднованию Всемирного дня сердца.

По информации пресс-службы ПривЖД, в рамках акции в пригородном поезде № 6475 сообщением Анисовка – Тарханы на участке Саратов-1 – Тарханы медики проконсультируют всех желающих пассажиров по вопросам профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, измерят артериальное давление.

По прибытии на станцию Тарханы акция продолжится в пригородном зале вокзала, где с 10 до 11 часов все желающие также смогут задать вопрос специалистам и пройти различные тестирования.