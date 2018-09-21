Убийца 12-летней девочки проведет 23 года в колонии строгого режима

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Напомним, что страшное преступление было совершено 8 апреля в Красноармейске. В ходе следствия было установлено, что в вечернее время Филиппов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заметив проходившую мимо девочку. Высказывая угрозы применения насилия и применяя насилие, он заставил ее пройти вместе с ним в его квартиру, где совершил ее изнасилование и иные действия сексуального характера. После этого злоумышленник привел ребенка к кирпичному заводу, где нанес не менее трех ударов ножом в область шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а мужчина спрятал ее тело в овраге, подтопленном талыми водами, прикрыв сухими ветками и автомобильной покрышкой. Затем обвиняемый с места преступления скрылся.Тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено 10 апреля сотрудниками полиции в ходе проведения мероприятий по ее розыску.В кратчайшие сроки в ходе проверки на причастность местных жителей установлен 25-летний мужчина, который уже на первоначальных следственных действиях подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступлений, указав на места совершения преступлений и сокрытия орудия убийства. В ходе следствия ему проведена комплексная стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что он в полной мере мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.Приговором суда Филиппову назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления региона.