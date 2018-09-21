Театр кукол «Теремок» проведет гастроли в Архангельске, Ингушетии и Рязани

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По информации министерства культуры области, в октябре театр впервые отправится на гастроли в Архангельск. С 11 по 14 октября на сцене Архангельского театра кукол саратовские артисты покажут спектакли «Бременские музыканты», «Аленушка и солдат» и «38 попугаев». Гастроли пройдут благодаря федеральному проекту «Большие гастроли для маленьких», который направлен на расширение гастрольного опыта ведущих региональных театров и приобщение детей к искусству через знакомство с лучшими спектаклями театральных коллективов других городов.С 29 октября по 2 ноября спектакли Саратовского театра кукол увидят зрители Назрани. Здесь театр представит свои интерактивные спектакли для самых маленьких. Сказки «Теремка» через игру расскажут ребятам о том, как надо общаться друг с другом, как нужно вести себя, чтобы с тобой дружили, а также познакомят малышей с правилами дорожного движения в интересной и музыкальной форме.С 28 ноября по 2 декабря состоятся обменные гастроли Саратовского и Рязанского театров кукол. Рязанцы привезут в Саратов спектакли по классическим сказкам для детей и подростков. А саратовские артисты представят в Рязани премьерную сказку «Али-Баба и разбойники», постановки «Бременские музыканты» и «Чебурашка и его друзья».Фото http://www.vzsar.ru