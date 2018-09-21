В Саратове открывается детская следж-хоккейная команда "Крылья"

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По информации организаторов, эта команда, которой уже передано необходимое для занятий оборудование и инвентарь, станет девятой на карте Детской следж-хоккейной лиги и первой в Саратовской области. На сегодняшний день лига объединяет детские команды Бердска, Красноярска, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Одинцово, Тулы, Москвы.- Для нас огромная радость, что мы открываем новую детскую следж-хоккейную команду, а значит еще в одном городе России для ребят с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для системных тренировок, - отметила управляющий директор Детской следж-хоккейной лиги Елена Нига. - Дети смогут не только улучшить свое здоровье, но и приобрести новых друзей из других городов, играть на турнирах и участвовать в сборах! Мы будем ждать саратовские «Крылья» на Первом фестивале Детской следж-хоккейной лиги в Санкт-Петербурге в декабре этого года. Добро пожаловать в нашу дружную хоккейную семью!В ходе спортивного праздника, который начнется в 10.00, для новичков Лиги и зрителей пройдет показательный товарищеский матч между командами "Аврора" из Санкт-Петербурга и "Снегири" из Москвы. Игроки этих команд входят в сборную Детской следж-хоккейной лиги и в конце октября представят Россию на международном турнире в Канаде.