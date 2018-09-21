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В России проходит акция "На работу на велосипеде"

Новости
В России проходит акция "На работу на велосипеде"


Жителям Саратовской области предлагают отказаться от использования личных транспортных средств в пользу трамваев, троллейбусов, автобусов, велосипедов и пеших прогулок.

Завтра, 22 сентября, в России будет отмечаться День без автомобиля. Он проводится с целью обратить внимание горожан на проблему загрязнения воздуха выхлопными газами из-за избыточного количества автомобильного транспорта и стимулировать население пользоваться альтернативными средствами передвижения.

21 сентября при поддержке министерства транспорта РФ в России проходит акция "На работу на велосипеде". По словам организаторов, она призвана продемонстрировать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, а ее проведение помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, способствует активации работы по пропаганде здорового образа жизни.

Министерство природных ресурсов и экологии области предлагает жителям Саратовской области поддержать проводимые акции и отказаться от использования личных транспортных средств в пользу трамваев, троллейбусов, автобусов, велосипедов и пеших прогулок.

Фото https://tvoy.center