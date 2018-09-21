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Более 500 образовательных программ от ведущих международных школ было представлено на ZaZaFest
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Более 500 образовательных программ от ведущих международных школ было представлено на ZaZaFest

Новости
Более 500 образовательных программ от ведущих международных школ было представлено на ZaZaFest


Онлайн-школа ZaZaSchool впервые провела в Москве международный фестиваль иностранных языков и путешествий #ZaZaFest. Мероприятие прошло в Loft#2 Hall – очень популярном и модном пространстве столицы. Одним из самых главных событий фестиваля стал запуск уникального онлайн-проекта ZaZaEducation, в который, по словам его основателя и гендиректора Натальи Крэгг, инвестирован мощный экспертный багаж знаний, позволивший предложить студентам и преподавателям новые инструменты для эффективного обучения.

В фестивале приняли участие сотни гостей. Для них была приготовлена разнообразная насыщенная программа, включившая встречи с лучшими преподавателями, блогерами, гуру путешествий, мастер-классы, выставку зарубежного образования и языков, многочисленные конкурсы и розыгрыши, развлечения для детей, выступления спикеров из разных стран, нетворкинг, интерактивный спектакль на французском языке, танцы, Огненное ирландское шоу и многое другое. Все желающие смогли получить необходимую информацию о более 500 образовательных программах, представленных ведущими международными школами и учебными заведениями мира.

Фестиваль прошел с большим успехом, отметили его организаторы (https://www.instagram.com/zaza_school/), подчеркнув, что событие станет ежегодным и пригласили всех на #ZaZaFest 2019.