Более 500 образовательных программ от ведущих международных школ было представлено на ZaZaFest
Онлайн-школа ZaZaSchool впервые провела в Москве международный фестиваль иностранных языков и путешествий #ZaZaFest. Мероприятие прошло в Loft#2 Hall – очень популярном и модном пространстве столицы. Одним из самых главных событий фестиваля стал запуск уникального онлайн-проекта ZaZaEducation, в который, по словам его основателя и гендиректора Натальи Крэгг, инвестирован мощный экспертный багаж знаний, позволивший предложить студентам и преподавателям новые инструменты для эффективного обучения.
В фестивале приняли участие сотни гостей. Для них была приготовлена разнообразная насыщенная программа, включившая встречи с лучшими преподавателями, блогерами, гуру путешествий, мастер-классы, выставку зарубежного образования и языков, многочисленные конкурсы и розыгрыши, развлечения для детей, выступления спикеров из разных стран, нетворкинг, интерактивный спектакль на французском языке, танцы, Огненное ирландское шоу и многое другое. Все желающие смогли получить необходимую информацию о более 500 образовательных программах, представленных ведущими международными школами и учебными заведениями мира.
Фестиваль прошел с большим успехом, отметили его организаторы (https://www.instagram.com/zaza_school/), подчеркнув, что событие станет ежегодным и пригласили всех на #ZaZaFest 2019.